Arroio do Meio pede ao governo estadual melhorias em rodovias

O município de Arroio do Meio protocolou n uma série de pedidos junto ao vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, que esteve em visita ao município, a fim de garantir a recuperação de rodovias atingidas pelas enchentes de 2023 e 2024. Os ofícios foram assinados pelo prefeito Sidnei Eckert e, em um dos pleitos, em parceria com o prefeito de Capitão, Márcio André da Costa.

Entre as demandas, está o restauro da VRS-482, ligação entre Arroio do Meio e Capitão. A via, inaugurada em abril de 2024, com investimento conjunto dos municípios e do Estado, foi gravemente danificada pelas cheias e enxurradas, apresentando trechos destruídos e outros em más condições de tráfego. O pedido é de R$ 5,2 milhões para obras de recapeamento, contenção de taludes e arroios, drenagem e sinalização. Além disso, as administrações solicitam a inclusão da rodovia no Plano de Conserva do Daer, garantindo a manutenção periódica.

Outro pedido refere-se à VRS-811, que conecta Arroio do Meio a Travesseiro, passando pelo distrito de Forqueta. A rodovia foi impactada pelo desastre climático de maio de 2024, quando o rio Forqueta atingiu níveis históricos. A recuperação prevê restauro completo da pista, recapeamento integral e sinalização em 11,2 quilômetros, com investimento estimado em R$ 9,89 milhões. O município reforça que a via é essencial para moradores, trabalhadores e o escoamento da produção agrícola.

Já na Estrada Geral de Picada Arroio do Meio, a solicitação é para a reconstrução de um trecho de 360 metros arrancado pela força das águas, além da contenção da pista e da galeria pluvial. A estrada é considerada estratégica para o transporte de cargas e produção local, mas hoje se encontra em condições críticas, oferecendo riscos aos usuários.

Segundo o prefeito Sidnei Eckert, as obras são urgentes para devolver segurança e mobilidade à população. “São rodovias fundamentais para o desenvolvimento regional, para o transporte de cargas e para a vida das pessoas que dependem dessas ligações diariamente. Precisamos do apoio do Estado para reconstruí-las com a qualidade que a comunidade merece”, destaca.