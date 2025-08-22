Desassoreamento de áreas da Lagoa dos Patos vai iniciar em Rio Grande

Representantes do Executivo de Rio Grande receberam, nesta quinta-feira (21), o engenheiro do Consórcio Desassoreamento RS, Vitor Iserhard, para tratar dos detalhes do Plano de Trabalho que dará início às obras de desassoreamento em Rio Grande. O encontro integra as ações previstas no convênio firmado em julho entre a prefeitura e o governo do RS, que incluiu o município no Programa de Desassoreamento do Rio Grande do Sul (Desassorear RS).

O convênio permitirá a retirada de areia e lama da Lagoa dos Patos em três pontos estratégicos de Rio Grande: a Doca do Mercado, a Doca da Central de Hortigranjeiros e o canal da Ilha dos Marinheiros, utilizado por embarcações. As discussões desta manhã giraram em torno dos ajustes necessários ao plano de trabalho, incluindo a definição das áreas de depósito do material retirado (os chamados bota-fora), que precisam estar a pelo menos 1,5 km dos locais desassoreados – questão já solucionada pela prefeitura.

Também foram discutidas as contrapartidas do município no convênio, como a limpeza do entorno das áreas de intervenção, a emissão das licenças ambientais que cabem à administração municipal, a eventual necessidade de supressão de vegetação próxima aos locais e demais adequações para viabilizar o início dos serviços.

Após o alinhamento das equipes, o grupo realizou visitas técnicas aos pontos que receberão os trabalhos, bem como os locais de bota-fora. A etapa é fundamental para que o engenheiro elabore os relatórios e os laudos técnicos que serão encaminhados à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do RS (Sedur), responsável pela condução do programa. Com a aprovação, o cronograma de execução deverá ser definido e os trabalhos iniciados ainda no segundo semestre de 2025.

Além de mitigar os efeitos dos sedimentos acumulados após a enchente de maio de 2024 e reduzir o risco de novas inundações nessas regiões, o desassoreamento visa beneficiar, também, pescadores e agricultores que utilizam as áreas para desembarque do pescado e dos hortigranjeiros comercializados na zona urbana de Rio Grande.

