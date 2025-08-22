Passo Fundo atinge nível máximo em pesquisa sobre locais inovadores

O Interior gaúcho acaba de conquistar um feito inédito: pela primeira vez, uma cidade fora da capital atinge o nível “Consolidado” na Pesquisa ELI 2025, que avalia a maturidade dos ecossistemas de inovação. A conquista posiciona o município de Passo Fundo ao lado de Porto Alegre, formando o seleto grupo de cidades gaúchas com esse reconhecimento, o que reforça seu protagonismo regional e nacional.

A classificação é fruto de quase cinco anos de articulação entre Sebrae RS, Comunidade Vértice, poder público municipal e diversas instituições locais. Nesse período, foram criadas estruturas de governança inéditas, envolvendo universidades, empresas, startups e sociedade civil. Entre os marcos estão o lançamento do primeiro relatório anual do ecossistema e a criação de canais unificados de comunicação que já conectam mais de 1.200 pessoas.

Segundo a gerente regional do Sebrae RS, Silvana Berguemmaier, o reconhecimento simboliza uma virada de chave. A gerente regional explica que a trajetória começou em 2020, quando o Sebrae selecionou nove municípios estratégicos para fortalecer governanças locais de inovação.

A prefeitura de Passo Fundo foi uma das protagonistas nesse processo, especialmente com a criação da Secretaria de Inovação e a implementação do Pacto Passo para o Futuro. Com o novo status, a cidade amplia sua visibilidade nacional, atraindo a atenção de empresas, investidores e empreendedores. A expectativa é que a classificação impulsione a criação de startups, estimule a permanência de talentos na região e gere novas oportunidades de desenvolvimento econômico.

Outro aspecto relevante é a posição comparativa: entre os 10 ecossistemas avaliados no Estado, apenas Porto Alegre e Passo Fundo atingiram o nível máximo. Isso coloca o município em um patamar diferenciado entre cidades médias brasileiras, que buscam na inovação um caminho sustentável de crescimento.

“Esse reconhecimento mostra que Passo Fundo não está apenas acompanhando a evolução tecnológica, mas se posicionando como referência. O que antes era um movimento embrionário tornou-se uma estratégia consolidada de desenvolvimento regional”, afirma a gerente regional do Sebrae RS, Silvana Berguemmaier