Moradia, dignidade e influência nas redes

Documentário de Victória Álvares e Quentin Delaroche, Tijolo por Tijolo acompanha uma família da periferia de Recife que precisou se reinventar durante a pandemia da Covid-19. Obrigados a sair de sua casa por conta do risco de desabamento e esperando pelo quarto filho, eles buscam alternativas de sobrevivência. A mulher, Cris, começa a atuar como influenciadora mostrando o seu cotidiano e dando dicas sobre maternidade e outros assuntos digital. Enquanto isso, o marido trabalha por conta própria na ampliação de sua casa, aprendendo os processos de construção por meio de vídeos tutoriais no Youtube. Entre os destaques em festivais, estão as premiações por atuação e júri da crítica no Festival da Fronteira, em Bagé.

Iluminando uma família que caiu na sombra

Novo longa de Tom Tykwer, que ficou famoso pelo cultuado Corra, Lola, Corra, A Luz chega aos cinemas brasileiros contando a história de Tim e Milena, que dividem um apartamento em Berlim com seus filhos gêmeos e mais um filho de Milena de outro casamento. Apesar de morarem juntos, todos têm vidas separadas e pouco se interessam uns pelos outros. Essa relação sem afeto começa a mudar com a chegada de Farrah, a nova empregada que veio da Síria e tem planos bem particulares de mudar a forma como a família entende o mundo. A partir de sua presença, emoções submersas e verdades ocultas começam a surgir.

A ousadia incontrolável de Roland Klick