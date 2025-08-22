Moraes tem cartão de crédito bloqueado pela Lei Magnitsky

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu uma palestra para profissionais do Direito no centro de São Paulo nesta quinta-feira (21) e evitou falar com a imprensa depois do bloqueio de seu cartão de crédito em decorrência da Lei Magnitsky e da nova ação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro (PL) e aliados. Em seu discurso, ele disse que "graças a Deus ainda temos" eleições no País.

A palestra teve caráter técnico e, ao tratar da previsão de inelegibilidade decorrente de condenações pela lei e de uma possibilidade, já sanada, de que partidos políticos ficassem fora da nova lei, o ministro disse que "graças a Deus ainda temos eleições a cada dois anos", fazendo o público rir. Ele é relator do inquérito que apura a trama golpista, cuja fase final do julgamento será no mês que vem.

Conforme a agência Folhapress, o ministro teve um cartão de crédito de bandeira dos Estados Unidos bloqueado. Em troca, a instituição financeira da qual ele é cliente ofereceu a Moraes um cartão da bandeira brasileira Elo. A punição é decorrente da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro, por decisão do governo Donald Trump, aliado da família Bolsonaro, que acusa Moraes de desrespeito a direitos humanos e classifica o julgamento do ex-presidente como uma "caça às bruxas".