Série B - Pela 23ª rodada, nesta sexta-feira jogam Athletic x Chapecoense, às 19h, e Criciúma x Novorizontino, às 21h35min. No sábado, os confrontos são: Coritiba x Remo, às 16h; Goiás x América-MG, às 18h; e CRB x Athletico-PR, às 20h30min. No domingo, a rodada segue com Paysandu x Operário, às 16h, Ferroviária x Volta Redonda, às 18h30min e Cuiaba x Atlético-GO, às 20h30min. Série C - Pela penúltima rodada da primeira fase do torneio, os gaúchos entram em campo neste sábado. Às 17h, tem Caxias x Brusque e Ituano x Ypiranga. O time da Serra já assegurou classificação para o quadrangular final, enquanto o Canarinho ainda briga para ficar entre os oito primeiros na tabela de classificação. Divisão de Acesso - Após garantirem o acesso ao Gauchão do próximo ano, Inter-SM e Novo Hamburgo voltam a campo para a disputa da final do torneio. Neste domingo, pelo jogo de ida, a bola rola a partir das 18h no Estádio da Vale. Gauchão feminino - Pela 4ª rodada, duelam, no domingo, Grêmio x Inter e Juventude x Flamengo de São Pedro. Ambos os jogos estão marcados para às 15h. O Brasil de Farroupilha descansa nesta rodada. Santos - Em momento difícil na temporada, o Peixe chegou a um acordo para contratar o técnico Juan Pablo Vojvoda, que aceitou a proposta do clube paulista. Pela negociação, ele deve assinar contrato até o fim de 2026. Tênis - João Fonseca conheceu seu adversário de estreia no US Open. No domingo, o brasileiro vai enfrentar o sérvio Miomir Kecmanovic na chave principal do quarto e último Grand Slam da temporada, disputado em Nova York. Na chave feminina, Beatriz Haddad Maia vai estrear contra a britânica Sonay Kartal, 51ª do mundo. Vôlei - Após conquistar o vice-campeonato da Liga das Nações, a seleção brasileira feminina vai novamente em busca de um título inédito. Desta vez, o palco será a Tailândia, sede do Mundial da modalidade. O Brasil tem estreia marcada nesta sexta-feira contra a Grécia, a partir das 9h30min. No domingo, neste mesmo horário, a adversária será a França, pela 2ª rodada. Violência - A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) condenou "firmemente" o episódio de grave violência ocorrida em jogo da Copa Sul-Americana, entre Independiente e Universidad de Chile, na última quarta-feira. A entidade prometeu agir com "máxima firmeza" no caso, que será analisado pela Comissão Disciplinar.