Porto Alegre tem pontos com alagamentos e semáforos fora de operação devido à chuva

Diversas cidades do Rio Grande do Sul são afetadas pela forte chuva da madrugada e manhã desta sexta-feira (22). Em Porto Alegre, há pontos de alagamento e semáforos fora de operação.

Na Zona Sul da Capital, há acúmulo de água na avenida Wenceslau Escobar, próximo à Otto Niemeyer, e na rua Estevão Cruz, no acesso à Pinheiro Borda.

Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), são ao menos oito cruzamentos com semáforos fora de operação impactados pela falta de energia elétrica. Entre eles, Sertório x Assis Brasil, Sertório X Baltazar de O. Garcia, Protásio Alves x Otávio Santos, Protásio Alves x Antônio de Carvalho, Protásio Alves x Euclides, Trichês Protásio Alves x Ary Tarragô, Diário de Notícias x Padre Cacique e Ernesto Neugebauer x José Pedro Boessio.

A EPTC registra, ainda, um ponto de bloqueio total de trânsito por acúmulo de água e um por queda de árvore em razão do evento climático da madrugada.

A Defesa Civil de Porto Alegre reforça o alerta vigente de chuva intensa e rajadas de vento de até 70 km/h, acompanhada de descargas elétricas. O aviso segue valendo até as 22h de sábado (23). No período, o acumulado de chuva pode chegar a 120mm na Capital - sendo 70 mm nesta sexta-feira e mais 50mm no sábado.

Os órgãos integrantes da Comissão Permanente de Acompanhamento de Emergências (Copae) estão de prontidão para atendimento de possíveis ocorrências.