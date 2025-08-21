RS terá calor intenso seguido de temporais e queda brusca de temperatura

O Rio Grande do Sul terá um dia de calor intenso antes da chegada da chuva forte e da queda brusca de temperatura. Isso porque uma corrente de vento Norte/Noroeste nos baixos níveis da atmosfera vai trazer ar muito quente para o Estado nesta sexta-feira (22). O dia será de forte abafamento, especialmente na Metade Norte e na Serra. As temperaturas podem passar de 30°C em várias cidades, chegando a 33°C a 35°C no Oeste e no Noroeste.

No entanto, a queda na pressão atmosférica associada à formação de um sistema frontal deixará o tempo instável, com alerta para temporais. A chuva tende a se concentrar na Campanha, no Oeste e na Zona Sul, onde os modelos indicam volumes entre 50 e 100 mm em menos de 24 horas. Há risco de temporais isolados acompanhados de granizo, vendavais e raios. O sábado (23) será chuvoso em grande parte do Estado, com forte declínio da temperatura da tarde para a noite.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, a madrugada e a manhã poderão ter pancadas de chuva e temporais isolados. A mínima será de 16°C e a máxima de 32°C nesta sexta. Ao longo do dia, o sol predomina, e com a influência do vento Norte a temperatura sobe rapidamente, ultrapassando os 30°C. Já no sábado, o avanço da frente fria trará chuva persistente e queda acentuada da temperatura, com a mínima, de 11°C, ocorrendo à noite.

No domingo (24), a frente ainda traz chuva no Norte e parte do Nordeste gaúcho, mas na maior parte do Rio Grande do Sul o tempo melhora com sol sob ar seco e frio. As mínimas devem seguir diminuindo gradualmente no Estado até atingirem os 6°C em Porto Alegre na terça-feira. A chuva, por outro lado, deve dar adeus à Capital já na segunda-feira.