Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralSaúde

Publicada em 21 de Agosto de 2025 às 13:45

Com investimento de R$ 210 milhões, Hospital do Coração é inaugurado em Porto Alegre

Hospital do Coração terá sala de hemodinâmica para procedimentos minimamente invasivos de alta precisão em cardiologia

Hospital do Coração terá sala de hemodinâmica para procedimentos minimamente invasivos de alta precisão em cardiologia

TÂNIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Com um investimento de R$ 210 milhões e uma área construída de mais de 6,5 mil metros quadrados, o Hospital Moinhos de Vento inaugurou nesta quinta-feira (21) o Hospital do Coração. A instituição de saúde conta com 33 leitos de Centro de Terapia Intensiva (CTI), 20 leitos de internação, quatro salas de hemodinâmica para procedimentos minimamente invasivos, além de centro cirúrgico e recursos avançados em medicina nuclear. O novo hospital, que já está em funcionamento, é especializado em prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares complexas.
Com um investimento de R$ 210 milhões e uma área construída de mais de 6,5 mil metros quadrados, o Hospital Moinhos de Vento inaugurou nesta quinta-feira (21) o Hospital do Coração. A instituição de saúde conta com 33 leitos de Centro de Terapia Intensiva (CTI), 20 leitos de internação, quatro salas de hemodinâmica para procedimentos minimamente invasivos, além de centro cirúrgico e recursos avançados em medicina nuclear. O novo hospital, que já está em funcionamento, é especializado em prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares complexas.
Em entrevista coletiva, o CEO do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini, disse que a nova estrutura será referência em cardiologia de alta complexidade no Rio Grande do Sul. "Pela primeira vez, nós teremos as subespecialidades da cardiologia respeitadas e protegidas dentro da unidade", comenta. Conforme o executivo, o hospital foi pensado numa logística única e para facilitar o atendimento da alta complexidade na coisa que mais importa nas situações cardíacas que são o fator tempo. "Em breve, o hospital Moinhos de Vento fará 100 anos de fundação (outubro de 2027) e o nosso objetivo é sermos o melhor hospital do Brasil", acrescenta.
Segundo Parrini, as áreas assistenciais e de apoio foram projetadas para garantir segurança e fluidez no cuidado do paciente. Dos 6.506 metros quadrados, cerca de 5.040 metros quadrados são dedicados exclusivamente às atividades assistenciais, maximizando a eficiência no cuidado ao paciente. "O Hospital do Coração do Moinhos de Vento é mais do que uma expansão física: é a concretização do compromisso em entregar à sociedade uma estrutura do mais alto padrão e referencial internacional", destaca.
Para o superintendente médico do Hospital Moinhos de Vento, Luiz Antonio Nasi, a nova estrutura de saúde aumenta a capacidade de atender pacientes com perfis clínicos cada vez mais complexos. "São atendimentos que serão feitos em um ambiente moderno, seguro e totalmente preparado para integrar diferentes especialidades", ressalta. Nasi disse que o paciente cardiovascular terá um atendimento que reúne emergência cardiológica, exames diagnósticos de última geração, tratamentos inovadores e recursos avançados em medicina nuclear.
A nova unidade, de acordo com Parrini, foi desenvolvida com o que há de mais atual e eficaz no tratamento de doenças cardiovasculares. "Temos uma infraestrutura moderna e uma equipe multidisciplinar altamente especializada, dentro de uma estrutura 100% funcional com mais de 300 profissionais entre médicos e enfermeiros", destaca. Segundo dados do Global Burden of Disease (GBD), as doenças cardíacas isquêmicas respondem por cerca de 32,3% dos óbitos por doenças cardiovasculares no Brasil, enquanto o Acidente Vascular Cerebral (AVC) representa outros 27,8% desses casos.
A estimativa é que ocorram entre 300 mil e 400 mil casos de infarto por ano no Brasil, com mortalidade global de um a cada 5 a 7 ocorrências. "Nosso destaque são nossos indicadores de desempenho clínico mostrando valores muito mais baixos de mortalidade e complicações após essas condições. Queremos  oferecer prevenção, diagnóstico preciso e tratamento de excelência", comenta a médica Carisi Anne Polanczyk, chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital Moinhos de Vento.
Conforme Parrini, o novo Hospital do Coração amplia sua referência no tratamento de arritmias cardíacas, com abordagens inovadoras, e nas doenças valvulares, incluindo procedimentos como a substituição e reparo da válvula, com técnicas minimamente invasivas. "O hospital oferece atendimento especializado para pacientes com doenças cardíacas genéticas, ambulatório de dislipidemia e prevenção dos efeitos da quimioterapia sobre o coração, uma área crescente de preocupação para sobreviventes de câncer", explica.
A inauguração do Hospital do Coração contou também com as presenças do médico cardiologista Marco Wainstein, e do médico Leandro Zimerman, coordenador de Eletrofisiologia do Hospital Moinhos de Vento. Na visita às dependências do novo hospital feita pela equipe médica e pelo CEO Mohamed Parrini, Wainstein realizou uma apresentação na sala de hemodinâmica que será utilizada para procedimentos minimamente invasivos e de alta precisão em cardiologia e neurovascular.    
Luiz Nasi, Carisi Polanczyk, CEO Mohamed Parrini, Marco Wainstein e Leandro Zimerman na coletiva de imprensa sobre o novo Hospital do Coração | TÂNIA MEINERZ/JC
Luiz Nasi, Carisi Polanczyk, CEO Mohamed Parrini, Marco Wainstein e Leandro Zimerman na coletiva de imprensa sobre o novo Hospital do Coração TÂNIA MEINERZ/JC

Notícias relacionadas