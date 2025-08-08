Hospital de Santa Rosa apresenta equipamentos adquiridos com repasses do Judiciário

A mais recente ação do programa Judiciário Solidário voltada à saúde foi a entrega de novos equipamentos para o Hospital Vida e Saúde, em Santa Rosa. Nesta sexta-feira (8), ocorreu a apresentação dos equipamentos referentes à implantação de serviço de alta complexidade em cardiologia, hemodinâmica e cirurgia cardíaca para o Hospital, adquiridos com o repasse de R$ 5 milhões do TJRS, oriundos do Termo de Cooperação n° 271/2023.

Na ocasião, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Delgado Neto, apresentou à sociedade o que foi feito com os recursos alcançados por meio do acordo entre o Poder Judiciário gaúcho e o Executivo. Ao todo, foram repassados R$ 154 milhões para diversas instituições de saúde.



Em sua manifestação, o presidente enfatizou que a iniciativa integra o programa Judiciário Solidário, de apoio a projetos com impacto social relevante, especialmente nas áreas da saúde e assistência à população em situação de vulnerabilidade. "Estamos cada vez mais promovendo uma Justiça Cidadã, pois não agimos somente nos processos e, sempre que possível, atuamos de maneira antecipada, ajudando setores que necessitam de amplo apoio", disse ele.

Entre as autoridades que participaram da cerimônia, estavam o governador Eduardo Leite, que destacou a simbologia da parceria existente entre os Poderes no Estado; além da Secretaria Estadual da Saúde, Arita Bergmann; do prefeito de Santa Rosa, Anderson Matei; e do presidente do Hospital Vida e Saúde, Sidnei Strejevitch.



O ato também contou com a presença do diretor da Promotoria de Justiça de Santa Rosa, Leandro Capaverde Pereira; do diretor Regional da Defensoria Pública de Santa Rosa, Tarcizio Perlin; do vice-prefeito Municipal, Aldemir Ulrich; do diretor do Foro da Comarca de Santa Rosa, Juiz Ruggiero Saciloto; da Deputada Federal Any Ortiz, do deputado Estadual Aloísio Classmann, autoridades locais e funcionários do hospital.