Cúpula Putin-Zelensky fica distante do fim do conflito

As chances de uma reunião de cúpula entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky vêm diminuindo a cada dia, apesar e também por decorrência da iniciativa de Donald Trump, que promoveu encontros separados com os rivais da Guerra da Ucrânia num espaço de três dias.

Com isso, ambos os países voltaram a escalar a intensidade dos ataques aéreos, e a madrugada desta quinta (21) foi das mais violentas em semanas. Em uma entrevista a jornalistas estrangeiros divulgada nesta quinta, o presidente ucraniano disse que quer "ter um entendimento da arquitetura das garantias de segurança em sete a dez dias". Ele afirmou que não tem como encontrar-se com o russo sem a questão resolvida.

Ela dificilmente será, e isso é cortesia do voluntarismo confuso de Trump. Ele disse na segunda (18) que Putin havia concordado no encontro ocorrido na sexta (15) no Alasca com algum tipo de proteção ocidental à Ucrânia nas linhas do artigo 5 da Otan.

Segundo ele, se 1 dos 32 membros da aliança militar é atacado, os outros têm de vir em seu socorro. A partir daí, Trump começou um vaivém, dizendo ora que poderia enviar tropas a Kiev, ora que descarta isso e que apoiaria tal iniciativa de países europeus com suporte aéreo.

Ao mesmo tempo, após fazer uma ligação a Putin no fim da reunião com Zelensky e seis líderes europeus na Casa Branca, o republicano anunciou que o russo estava pronto para se encontrar com o ucraniano, e que ele mesmo participaria da cúpula em até duas semanas.

Depois, Trump disse que o ideal seria deixar os rivais se encontrarem. Enquanto isso, chefes militares da Otan começaram a estudar como poderia ser feita a garantia de que Putin não mais invadiria a Ucrânia em caso de um acordo de paz.

O Kremlin rejeita totalmente a ideia de forças estrangeiras em solo ucraniano. O chanceler Serguei Lavrov, que na quarta havia dito que a Rússia teria de integrar a coalizão de garantidores e ter poder de veto sobre qualquer ação, uma contradição em si, voltou ao tema da cúpula nesta quinta com novos argumentos.

"Nosso presidente sempre disse que está pronto para se encontrar. Mas com o entendimento que todas essas questões que requerem consideração no mais alto nível terão de ser muito bem trabalhadas", disse.