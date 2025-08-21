Inter vai a Minas Gerais em busca de vitória para apagar eliminação

Precisando dar resposta à torcida, o Inter vai ao Mineirão enfrentar o Cruzeiro, neste sábado (23), às 18h30min, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate marca a primeira chance do Colorado deixar para trás o adeus à Libertadores da América. A eliminação para o Flamengo fez com que a pressão voltasse a bater à porta do técnico Roger Machado.

Apesar do revés contra o fortíssimo elenco carioca ser esperado, o desempenho apresentado pela equipe na noite da última quarta-feira (20) deixou muito a desejar. Agora, a informação é que a diretoria deu a Roger dois jogos para demonstrar que ainda pode levar os gaúchos a voos mais altos. Caso o resultado em campo não apareça, a jornada do treinador no Beira-Rio deve chegar ao fim.



Para piorar um pouco mais a situação, o adversário deste final de semana é um dos melhores colocados na competição. Com 38 pontos, o Cruzeiro ocupa a terceira colocação no Brasileiro. Apesar da boa campanha, a equipe vem de uma pequena instabilidade nos últimos jogos. Com duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória, os mineiros deixaram a liderança do campeonato.