Publicada em 21 de Agosto de 2025 às 20:49

Inter vai a Minas Gerais em busca de vitória para apagar eliminação

Borré deve ser uma das poucas mudanças em relação ao time de quarta

Ricardo Duarte/Inter/JC
Mateus Rocha
Precisando dar resposta à torcida, o Inter vai ao Mineirão enfrentar o Cruzeiro, neste sábado (23), às 18h30min, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate marca a primeira chance do Colorado deixar para trás o adeus à Libertadores da América. A eliminação para o Flamengo fez com que a pressão voltasse a bater à porta do técnico Roger Machado.
Apesar do revés contra o fortíssimo elenco carioca ser esperado, o desempenho apresentado pela equipe na noite da última quarta-feira (20) deixou muito a desejar. Agora, a informação é que a diretoria deu a Roger dois jogos para demonstrar que ainda pode levar os gaúchos a voos mais altos. Caso o resultado em campo não apareça, a jornada do treinador no Beira-Rio deve chegar ao fim.

Para piorar um pouco mais a situação, o adversário deste final de semana é um dos melhores colocados na competição. Com 38 pontos, o Cruzeiro ocupa a terceira colocação no Brasileiro. Apesar da boa campanha, a equipe vem de uma pequena instabilidade nos últimos jogos. Com duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória, os mineiros deixaram a liderança do campeonato.
Sem previsões de novos reforços, o time que entra na noite deste sábado deve ser quase o mesmo que enfrentou o Rubro-negro. A única mudança pode ficar por conta do retorno de Borré aos onze titulares. Ricardo Mathias, deve ficar no banco como opção para o decorrer da partida. O provável Inter tem Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Wesley, Alan Patrick e Tabata; Borré (Ricardo Mathias). Já o Cruzeiro deve vir com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira e Wanderson; Kaio Jorge.

Fora de campo, a polêmica envolvendo os papéis picados ainda está dando o que falar. Na última quinta-feira, o presidente Alessandro Barcelos anunciou que o Inter abriu uma investigação para apurar os responsáveis pelo evento. A “chuva de prata” atrasou o início da partida de volta das oitavas de final da Libertadores em cerca de 20 minutos.

