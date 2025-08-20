Classificados para o Gauchão, Inter-SM e Novo Hamburgo têm decisão neste domingo

O Rio Grande do Sul já conhece os clubes que disputarão a Série A do Gauchão em 2026. Novo Hamburgo e Inter-SM conquistaram as duas últimas vagas através da Divisão de Acesso e agora se juntam aos outros 10 participantes que se mantiveram na competição ao fim da edição de 2025. Mesmo já classificadas, as equipes ainda disputam entre si o título do torneio. A decisão será em partidas de ida e de volta. O primeiro jogo acontece neste domingo (24), às 18h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Os clubes são velhos conhecidos da primeira divisão. Antes de cair para a divisão de acesso no ano passado, o Novo Hamburgo vinha de duas décadas na elite gaúcha. Nesse período, levantou o troféu em 2017 e se tornou um dos quatro times, além da dupla Gre-Nal, que venceu o campeonato desde a sua profissionalização em 1940. Porém, nos últimos anos vinha sofrendo para se manter na Série A. O presidente Jerônimo Freitas afirma que a má fase do clube se deu por questões extracampo. ‘’Nossa gestão assumiu o comando do clube em 2023. Naquele momento era necessário fazer uma reestruturação interna para alinhar questões financeiras e por isso pagamos o preço do descenso’’ explica o presidente.



O clube do Vale dos Sinos teve altos e baixos na competição. Dois comandos técnicos passaram antes da chegada de Rogério Zimmermann. Com o treinador, o clube fez boa campanha e garantiu o Noia no quarto lugar, conquistando uma vaga na próxima fase. Nas quartas passou pelo Gramadense e na semi derrotou o Aimoré, líder do classificatório, no clássico regional para conquistar o acesso.



Agora com a vaga garantida e as contas em dia, o Novo Hamburgo passa a mirar a permanência na prateleira mais alta do futebol do Estado. O presidente Jerônimo Freitas disse que já está tomando as primeiras medidas para garantir uma temporada no ano que vem. ''Depois da comemoração pelo acesso eu falei, 2026 já começou. Desde segunda a gente já está fazendo movimentos para garantir que a equipe chegue forte na próxima temporada''. Mas, antes disso, o Anilado ainda tem uma decisão contra um velho conhecido dos amantes do futebol local.

No próximo domingo, o Noia pega o Inter-SM. O clube de Santa Maria era presença garantida na competição por muitos anos. No entanto, após o rebaixamento em 2011 o time teve muitas dificuldades para retornar à elite do Gauchão. Neste ano a equipe comandada pelo técnico Bruno Coutinho terminou a primeira fase na segunda colocação, garantindo vaga na eliminatória. O time de Santa Maria ainda teve que passar por Bagé e Veranópolis para retornar ao patamar mais alto do futebol do Rio Grande do Sul depois de 14 anos.



Para o presidente Pedro Della Pasqua o acesso é um sonho realizado. ''Alguns anos atrás, falar que o Inter-SM iria voltar a série A era visto como uma piada. Mas depois de conseguir reorganizar o time, a gente está de volta'' explicou o presidente. Para o dirigente a conquista passou por uma mudança de visão quanto a equipe. ''Esse ano a gente teve que, aos poucos, reconquistar a confiança do torcedor'', acrescentou. O jogo de volta vai ser na casa do Alvirrubro e independe do resultado a festa está garantida. ''Com o campeonato em andamento ainda não foi possível fazer a celebração que o torcedor merece. Mas depois do apito final, Campeão ou vice, nosso elenco vai poder ir às ruas comemorar junto dos santa-marienses ", concluiu Pedro.

O primeiro passo para a decisão será dado neste domingo, às 18h, no Estádio do Vale em Novo Hamburgo. A partida de volta acontece no outro domingo, dia 31, na Baixada Melancólica em Santa Maria.





