'Tamo junto, pastor', diz Eduardo Bolsonaro para Malafaia

Após ser chamado de babaca pelo pastor Silas Malafaia, em mensagem enviada ao pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) gravou um vídeo em tom amigável e afirmou que é aliado do religioso.

LEIA TAMBÉM: PF diz que Bolsonaro burlou STF e encaminhou 300 vídeos pelo WhatsApp

"O senhor está sofrendo os últimos atos desse regime", disse o deputado, em vídeo postado nas redes sociais na noite desta quarta-feira (20). "É aquela situação do desespero, onde eles nem sabem mais o que fazer."

Em um ambiente doméstico, com vozes de crianças ao fundo e o símbolo da bandeira de Israel em uma estante, Eduardo afirmou que a divulgação de mensagens reproduzidas em relatório da Polícia Federal é uma cortina de fumaça.

"Moraes e Dino estão tendo um tempo muito ruim com os bancos. Sabem que não vão ganhar essa parada, pois não existe cenário de vitória para o STF", disse sobre os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

"Pastor Silas Malafaia, tamo junto", completou o filho do ex-presidente. "O senhor é igual a mim, está preocupado com o Brasil e os brasileiros. Bola para frente, vamos embora."