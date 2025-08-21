Brasil atinge novo recorde de 64 milhões de CNPJs registrados

Com aumento significativo no número de CNPJs registrados, o País registrou um crescimento de 7,72% em relação ao ano passado, com 64 milhões. Desses, 25,3 milhões são empresas ativas, número que também apresentou uma alta expressiva de 16,11%. Os dados fazem parte da segunda edição do estudo “CNPJs do Brasil”, produzido pela BigDataCorp. Grande parte desse avanço é impulsionada pelo crescimento do número de Microempreendedores Individuais (MEIs).

No Rio Grande do Sul, esse movimento também é notado, mesmo após os efeitos da enchente que atingiu o estado em maio de 2024. Segundo a 43ª edição da Pesquisa de monitoramento dos pequenos negócios do Sebrae RS, os pequenos negócios representam uma parcela expressiva da economia nacional, contribuindo para a geração de empregos, inovação e desenvolvimento local. A expectativa dos empreendedores para o próximo bimestre é positiva.

Cerca de 40% dos empresários planejam expandir seus negócios, demonstrando otimismo e confiança no mercado. Outros 51% pretendem manter suas operações no nível atual, o que indica estabilidade e uma visão cautelosa do cenário econômico. Por outro lado, aumentou para 7% o percentual de empreendedores que considera reduzir suas atividades (em maio era 3%), enquanto 2% cogitam encerrar seus negócios. "Os dados mostram que os empreendedores estão mais confiantes e voltados ao crescimento de seus negócios. Esse movimento reforça o quanto o MEI é fundamental para a recuperação da economia gaúcha. E o principal alerta é: é preciso investir em gestão e planejamento para que esse crescimento seja sustentável”, detalha Giulia Mattos, especialista em MEIs do Sebrae RS.

Destaca-se ainda que 13% dos pequenos negócios seguem em processo de reconstrução, evidenciando que, mesmo após mais de um ano, os impactos das enchentes que atingiram o estado ainda são sentidos. Diante desse cenário, reforça-se a importância de investir em planejamento estratégico, boas práticas de gestão financeira, acesso a crédito adequado e capacitação profissional, como forma de garantir maior estabilidade e promover o crescimento sustentável dos negócios.