Favela 3D auxilia na reconstrução da Villa Costaneira em Eldorado do Sul

No início do ano, os moradores da Villa Costaneira, localizada no município de Eldorado do Sul, receberam a notícia de que a comunidade participaria do projeto Favela 3D, organizado pela Gerando Falcões. Por ter sido profundamente impactada pela enchente do ano passado, a região foi incluída no escopo da iniciativa, focada em transformar a realidade de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Com cases de sucesso do projeto em outros estados do País, a Gerando Falcões visitou vários territórios gaúchos atingidos pelas chuvas para entender as vulnerabilidades de cada um e para definir como poderia ajudar. "Nós demos prioridade ao local mais atingido, que foi a Villa Costaneira. Quando chegamos lá, as famílias ainda estavam tentando se reerguer", conta o gerente do Favela 3D, Valter Gomes.

O trabalho de reconstrução da comunidade eldoradense está sendo realizado por uma equipe de profissionais contratados pelo Instituto Ascendendo Mentes, uma organização não governamental (ONG) parceira da Gerando Falcões. Após um diagnóstico inicial, cada especialista ficou encarregado de um eixo de atuação do projeto, como urbanismo, geração de renda e desenvolvimento social.

No que diz respeito às moradias, o Favela 3D já promoveu a reforma de quartos, banheiros, paredes, pisos e sistemas elétricos. Segundo Gomes, o objetivo é melhorar a saúde das famílias que moram nesses locais. "Existem muitas doenças associadas à pobreza e a estar em um espaço de vulnerabilidade, então, com as primeiras melhorias estruturais, nós queremos proteger as famílias", comenta.

Até o final de 2025, a instituição pretende iniciar a construção da praça poliesportiva da comunidade e do centro de referência Favela 3D. Paralelamente, a Gerando Falcões está articulando com a prefeitura de Eldorado do Sul e o governo estadual a realização de reformas maiores, como aquelas de saneamento básico.

Ciente da importância da autonomia financeira para a emancipação da pobreza, que já era observada na Villa Costaneira mesmo antes da enchente do ano passado, a instituição criou o programa "É tudo nosso", focado na formação e capacitação de mulheres no empreendedorismo. Por um período de oito meses, as participantes têm acesso a conteúdos e aulas práticas no curso. "A proposta é que consigamos trazer ferramentas para que as mulheres possam construir um negócio do zero ou ampliar um empreendimento já existente", explica.

Outra iniciativa de capacitação profissional promovida pela instituição é o programa Jovem Falcão, que atende jovens com idade entre 15 e 24 anos. Através do curso, os participantes aprendem a se preparar para uma entrevista de emprego, como montar currículos e se comportar no ambiente corporativo. Ao final do programa, os jovens são encaminhados para entrevistas em vagas de empresas parceiras. "A iniciativa consiste no acompanhamento, desenvolvimento e também na tentativa de conexão dos jovens com a empregabilidade", completa Gomes.

Além dos cursos de qualificação profissional e das reformas estruturais, a Gerando Falcões também realiza o programa Decolagem, cujo objetivo é trabalhar individualmente com as famílias da Villa Costaneira. A iniciativa prevê que cada família seja acompanhada pelo período de dois anos por um mentor, que estabelecerá metas para conquista de dignidade e emancipação econômica, e também por uma dupla psicossocial, composta por uma assistente social e uma psicóloga. Atualmente, mais de 200 famílias que vivem na comunidade eldoradense participam deste programa.