Escola da Lomba do Pinheiro é finalista do prêmio "Melhores Escolas do Mundo" com projetos do Coletivo Luisa Marques

Na periferia de Porto Alegre, onde tantas histórias são silenciadas antes mesmo de começarem, um grupo de meninas decidiu escrever a sua — com mãos pequenas e sonhos imensos.

O Coletivo Luísa Marques, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Saint-Hilaire, transforma dores compartilhadas em ação política. As meninas são autoras de uma revolução literária que já mobilizou centenas de crianças, atravessou fronteiras e se tornou referência em educação para a dignidade. Com projetos que abordam saúde menstrual, combate à violência sexual, saúde mental e meio ambiente, o grupo levou a escola a ser uma das dez finalistas do prêmio World’s Best School Prizes ("Melhores Escolas do Mundo"). Também venceu o prêmio Criativos Escola + Natureza, promovido pelo Instituto Alana, representando o bioma Pampa — conquista que levará o coletivo a apresentar seus trabalhos na COP 30, em Belém do Pará.

Criado em 2019, o coletivo nasceu como homenagem a Luísa Marques, estudante da escola que faleceu de câncer em 2018, aos 14 anos. Leitora voraz, contadora de histórias e muito ativa na comunidade escolar, Luísa é hoje personagem de um dos livros produzidos pelo grupo, Luísa Marques, uma menina sonhadora, e presença constante nas memórias afetivas que atravessam as ações do coletivo. “Ela amava ler. Fundamos o coletivo no aniversário dela, e sua mãe e avó participam de quase todas as atividades. É a nossa forma de manter seu legado vivo”, contam as meninas.

A literatura é o ponto de partida — e de chegada — para os projetos do coletivo. O processo começa em rodas de conversa e nos grupos de WhatsApp, e se transforma em livros, materiais pedagógicos e contações de histórias com música e performance teatral. Tudo isso compõe o projeto Em Busca dos Jardins, nome que faz alusão ao livro Em Busca dos Jardins de Nossas Mães, da escritora norte-americana Alice Walker. Assim nasceram obras como Voar Juntas, que incentiva crianças a denunciarem abusos, e Garota de Vermelho, sobre menstruação infantil.

“Criamos a bonequinha Joana, que menstrua, para mostrar que crianças que menstruam continuam sendo crianças. As crianças adoram a Joana”, afirma a aluna Mariah Saldanha, de 13 anos.

Na Vila Panorama, localizada na zona rural da Lomba do Pinheiro, um dos territórios mais afetados pela pobreza e pela violência de gênero em Porto Alegre, o Coletivo Luísa Marques se faz presente e combativo — tendo a escuta como pilar central. Só em 2024, a iniciativa motivou mais de 300 crianças a denunciarem situações de violência. Com apoio da professora e do serviço de orientação da escola, os relatos são acolhidos com responsabilidade e encaminhados conforme os protocolos estabelecidos.

“Criamos um espaço seguro. Quando recebemos relatos, levamos para a nossa professora, que nos orienta e aciona o serviço de orientação da escola”, explicam.

Essas ações mostram que, quando a educação abraça a escuta, a escola deixa de ser apenas um prédio para se tornar abrigo e trincheira contra desigualdades e violências.