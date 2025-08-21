Tentando confirmar virada de chave, Grêmio recebe o Ceará na Arena

Neste sábado (23), às 21h, o Grêmio enfrenta o Ceará na Arena tentando confirmar a reação no Campeonato Brasileiro. Para o Tricolor uma vitória na 21ª rodada pode dar ao técnico Mano Menezes tranquilidade para ambientar os reforços que estão chegando em Porto Alegre. Recém-chegado um deles, já deve estrear no confronto do final de semana.
O visitante Ceará tem campanha parecida com os donos da casa. O Vozão é o 10º colocado, com 25 pontos e vem de duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. Já o Tricolor, chegou aos 26 pontos após vencer o Atlético-MG fora de casa na última rodada e ocupa a 13ª posição. O resultado diminuiu a pressão sobre Mano, que alcançou um novo patamar depois da derrota para o lanterna Sport, que até então não havia vencido no Brasileirão.
Um triunfo neste sábado é visto como fundamental pelos tricolores, não apenas para consolidar a recuperação, mas também para manter o clima ameno para que Mano possa preparar os novos comandados. Dois novos reforços já treinam com a equipe principal. Erick Noriega, volante vindo do Alianza Lima, e Marcos Rocha, contratado junto ao Palmeiras, já têm situação regularizada para fazer seu primeiro jogo com a camisa do Grêmio. Noriega pode estar entre os relacionados mas dificilmente estará entre os 11. A situação do lateral-direito é diferente.
Rocha foi apresentado oficialmente nesta quinta, mas já tinha participado de dois treinos desde o seu desembarque no Salgado Filho. O atleta de 36 anos era presença constante no banco do Palmeiras, mas desde o retorno do Mundial atuou apenas duas vezes. Apesar de não ter ritmo de jogo, o lateral têm condições físicas para começar a partida. Outro atleta da função, João Pedro está em fase final de recuperação da fratura sofrida no tornozelo e também pode aparecer na lista. Mas, ainda que retorne deve atuar apenas nos minutos finais.
No ataque, Braithwaite está de volta. Depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o atacante, apesar das duras críticas que vem sofrendo pelas últimas atuações, é a maior esperança de gols. A provável escalação do Grêmio tem: Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann, Marlon; Cuellar, Alex Santana (Noriega), Edenilson; Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite. Já o Ceará deve vir de Bruno Ferreira; Fabrício Souza, Marcos Victor (Marllon), William Machado e Nicolas; Richardson e Dieguinho; Galeano, Lourenço (Lucas Mugni) e Aylon; Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
