Tentando confirmar virada de chave, Grêmio recebe o Ceará na Arena

Neste sábado (23), às 21h, o Grêmio enfrenta o Ceará na Arena tentando confirmar a reação no Campeonato Brasileiro. Para o Tricolor uma vitória na 21ª rodada pode dar ao técnico Mano Menezes tranquilidade para ambientar os reforços que estão chegando em Porto Alegre. Recém-chegado um deles, já deve estrear no confronto do final de semana.

O visitante Ceará tem campanha parecida com os donos da casa. O Vozão é o 10º colocado, com 25 pontos e vem de duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. Já o Tricolor, chegou aos 26 pontos após vencer o Atlético-MG fora de casa na última rodada e ocupa a 13ª posição. O resultado diminuiu a pressão sobre Mano, que alcançou um novo patamar depois da derrota para o lanterna Sport, que até então não havia vencido no Brasileirão.



Um triunfo neste sábado é visto como fundamental pelos tricolores, não apenas para consolidar a recuperação, mas também para manter o clima ameno para que Mano possa preparar os novos comandados. Dois novos reforços já treinam com a equipe principal. Erick Noriega, volante vindo do Alianza Lima, e Marcos Rocha, contratado junto ao Palmeiras, já têm situação regularizada para fazer seu primeiro jogo com a camisa do Grêmio. Noriega pode estar entre os relacionados mas dificilmente estará entre os 11. A situação do lateral-direito é diferente.