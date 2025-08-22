Malafaia admite hipótese de prisão e ataca ministro

O pastor Silas Malafaia admitiu a hipótese de ser preso após ser alvo de operação da Polícia Federal que terminou com seu celular e seu passaporte apreendidos.

"Todo desfecho é possível em relação a esse ditador", afirmou à reportagem após trocar seu número de telefone. Pelo novo aparelho, Malafaia reiterou sua disposição de enfrentar Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e relator do inquérito que o investiga junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro, ambos do PL.

"Tudo é possível (sobre prisão), mas eu não tenho medo disso. Ele está no último suspiro, sabe?" Ele afirma que Moraes é o "maior responsável" pelas sanções que o Brasil vem recebendo dos EUA, como o tarifaço sobre produtos nacionais.

O evangélico diz que Moraes está "no último suspiro" e que "vai chegar a hora de ele cair", evocando uma "justiça divina" para tanto. Malafaia chamou de "aberração" a apreensão de seu passaporte e a divulgação de conversas privadas.