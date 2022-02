Eleições locais podem indicar popularidade do primeiro-ministro Modi na Índia

Milhões de eleitores do estado mais populoso da Índia, Uttar Pradesh, fizeram fila nos centros de votação nesta quinta-feira (10) para escolher um novo governo regional na primeira das sete fases das eleições. Os cidadãos que votaram têm seus dedos marcados com tinta (foto). A escolha desse governo deve ser um indicador da popularidade do primeiro-ministro Narendra Modi e seu partido nacionalista hindu Bharatiya Janata (BJP) antes das eleições gerais de 2024. A votação ocorre em um momento em que o país enfrente forte taxa de desemprego, inflação em alta e agravamento da pandemia da Covid-19. As pesquisas indicam a probabilidade do BJP - acusado de discriminar minorias, especialmente muçulmanos - conservar a maioria na assembleia no estado com mais de 200 milhões de habitantes, com 403 membros, algo que nenhum partido consegue desde 1985, e inclusive de ampliar sua vantagem.