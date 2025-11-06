Destaque no e-commerce

O Bistek Supermercados conquistou o segundo lugar na categoria Melhor E-commerce da Região Sul no Prêmio ABComm Região Sul 2025, promovido pela Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce. A premiação tem como objetivo reconhecer os principais destaques e inovações do e-commerce e do marketing digital no sul do Brasil. Atualmente, o Bistek transaciona mais de 40 mil pedidos por mês pelo canal online, consolidando-se como uma das operações mais expressivas do setor supermercadista na região. Fundada há 45 anos, a rede é atualmente uma das marcas mais conhecidas do Sul, com 22 lojas em Santa Catarina e 6 no Rio Grande do Sul.

Impasse orçamentário

O impasse orçamentário nos EUA, que começou em 1º de outubro após o Congresso não aprovar o novo pacote de financiamento, já afeta o funcionamento de agências e serviços públicos essenciais, gerando impactos econômicos e administrativos. Seu prolongamento pode custar até US$ 14 bilhões à economia dos EUA.

Manutenção da Selic

O presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, avalia que a decisão do Copom, nesta quarta-feira (05), de manter a taxa Selic em 15% impõe, mais uma vez, um custo elevado ao setor produtivo. “A indústria gaúcha, em particular, tem enfrentado desafios sucessivos, cujos impactos são agravados pelas restrições ao crédito e à atividade”, diz. Bier lembra que, segundo a pesquisa da Sondagem Industrial da entidade, a taxa de juros elevada foi apontada como o 3º principal entrave ao desempenho da indústria no 3º trimestre deste ano.

Chegada do Papai Noel

O clima natalino vai tomar conta do Canoas Shopping a partir deste sábado, quando ocorre a estreia da programação de Natal com a tão esperada Chegada do Papai Noel. A partir das 19h, o público poderá acompanhar um grande espetáculo com 15 artistas, encerrado com a entrada triunfal do Bom Velhinho, marcando a abertura oficial das celebrações deste ano. Será na Praça de Eventos Guilherme Schell.

A licença-paternidade

A proposta que amplia a licença-paternidade dos atuais cinco dias para 20, de forma escalonada até 2029, representa um avanço no reconhecimento do papel do pai no cuidado com o recém-nascido. Mas também impõe novas responsabilidades e custos operacionais às empresas, que precisarão se preparar para adequar suas rotinas e políticas internas. O projeto, já aprovado pela Câmara dos Deputados, ainda depende da análise do Senado e da sanção presidencial.

Open Doors Guaibacar

Em ação simultânea realizada nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Passo Fundo, a Guaibacar reúne clientes e parceiros em cinco cidades gaúchas neste sábado (08) para um “Open Doors” exclusivo que marca o lançamento do novo Volkswagen Jetta GLI. Líder em vendas da Volkswagen no RS e uma das cinco maiores revendas da marca alemã em todo Brasil, a Guaibacar integra o Grupo Sinosserra desde 1984, um dos principais players do mercado automotivo gaúcho com quase 80 anos de história.

As oportunidades na indústria

Os trabalhadores da indústria têm um rendimento 9,6% maior do que os profissionais do setor de serviços e da agropecuária, que ficaram em segundo e terceiro lugar, segundo a CNI. O estudo mostra que, na indústria, o rendimento médio de um profissional ingressante pode ser maior do que o dobro do que na agropecuária e por volta de 40% maior do que no setor de serviços. Neste contexto, os campos da metalurgia, materiais e mineração, que concentram algumas das principais empresas ligadas à produção de minérios e derivados, ganham destaque.