BikePel registra furtos e danos em bicicletas em Pelotas

Reativado há menos de um ano em Pelotas, em dezembro de 2024, o BikePel, sistema de bicicletas compartilhadas tem sido alvo de furtos de bicicletas e recorrentes atos de vandalismo. O município alerta sobre a importância da população colaborar na fiscalização, informando sempre que notar algo suspeito contra as bikes.

O BikePel tem sete estações. Entre todas, em menos de um ano, 12 bicicletas foram furtadas, além de três que foram recuperadas, mas com o locker (tranca) danificado. Quatro bikes foram alvo de danos e, das sete estações, apenas duas não tiveram ocorrências. A empresa que administra o BikePel faz, regularmente, registro policial das ocorrências. No entanto, a Secretaria de Transporte e Trânsito de Pelotas, que fiscaliza o BikePel, recorre à população e aos usuários para que zelem pelos equipamentos. As bikes são meio de transporte ou para prática de atividade física de muitas pessoas.