Mezo móbile sonoro

Em uma criação inédita feita sob encomenda para o Instituto Ling, o artista plástico paulistano, Guto Lacaz, aportou na terça-feira passada por aqui e, ao lado da filha, Nina, detalhou sua obra, durante uma conversa informal com o público. Classificando como um emaranhado de ideias, seu trabalho transita entre a performance e a instalação, como o que foi apresentado na forma de um “mezo-móbile” gigante. Uma grande placa ocupando o espaço expositivo, em um ambiente totalmente branco, de repente, apresenta um movimento sutil, acompanhado de um solo musical em execução ao vivo, inserindo o músico Rafael Sobrinho com seu violoncelo em seu interior. Como Guto mesmo exemplificou, a obra provoca uma positividade sem precisar dizer muito, inserindo o público e contendo humor e poesia em uma instalação instigante.
A noite de quarta-feira passada foi marcada pelo lançamento de um projeto inspirado em um dos leilões beneficentes mais famosos do mundo, o do Hospices de Beaune, na Borgonha. Apresentado por Caroline Dani, presidente da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS), no espaço Direito ao Vinho, a ideia inclui ainda uma premiação envolvendo dez categorias do setor vinícola e o benefício ao projeto Mão Amiga, da Fundação Pão dos Pobres. No próximo dia 25, os resultados do prêmio e o leilão presencial e virtual dos lotes de vinhos serão conhecidos durante um evento comemorativo. Na noite do lançamento, foram degustados os vinhos Chimas, produção que tem origem gaúcha e inspiração no chimarrão.
A apresentação do Natal do Bem Iguatemi 2025 ocorreu na Praça Erico Verissimo, do shopping, na manhã da quarta-feira, com Nailê Mariano da Rocha Santos e Cristina Maggi apresentando a decoração natalina deste ano, em que grandes árvores e túneis de luzes dominam os espaços. As atrações infantis da Floresta Encantada possuem valores simbólicos cuja renda será revertida ao programa Natal sem Fome, da ONG Ação da Cidadania, que beneficia crianças em vulnerabilidade alimentar. Em sua quinta edição, o Natal do Bem apresenta os desfiles natalinos pelo shopping e a presença do Papai Noel recebendo as crianças.
A médica esteticista Ruti Dreyer reinaugurou esta semana sua clínica em um novo endereço, recebendo clientes e amigos para mostrar as novidades relativas à estética com equilíbrio e regeneração, preservando a naturalidade e a manutenção da saúde, que são seus fundamentos.
Considerado o maior Food Mall do Brasil, o Square Garden, da Melnick, teve seu lançamento na semana passada, no estande de vendas na esquina da Silva Só com a Felipe de Oliveira, com uma imersão videográfica mostrando as qualificações do empreendimento imobiliário em que está inserido. O atrativo do empreendimento, situado no térreo, promete ser um atraente polo gastronômico para a Capital. Com a parceria do Cais Embarcadero, o pool de restaurantes poderá chegar a 30 opções variadas e abertas ao público. Leandro Melnick apresentou a novidade a um grupo de convidados que contou ainda com a presença de Eugênio Corrêa, empresário responsável pela parceria do Cais Embarcadero.