Cúpula da COP30 começa sem Argentina; Trump mantém boicote

Vizinha do Brasil, a Argentina não deve participar da Cúpula dos Líderes que antecede a COP30, segundo a lista oficial de autoridades divulgada nesta quinta-feira (6). Os Estados Unidos mantiveram o boicote imposto por Donald Trump e também não constam na previsão.

Para a conferência principal, 191 países foram credenciados para participar da COP30, entre eles o país comandado por Javier Milei. Portanto, ainda é possível que o país envie algum representante para a programação oficial, que começa no próximo dia 10, em Belém.

Há uma expectativa dentro da diplomacia brasileira de que sejam enviados diplomatas argentinos, mesmo que poucos ou de baixo escalão. A participação e o engajamento do país, no entanto, são incertos sobretudo porque o presidente argentino é um seguidor das políticas negacionistas de Trump.

Os Estados Unidos, por outro lado, já haviam dito que não enviarão nenhuma autoridade de alto nível para a COP30. O anúncio alivia a preocupação entre líderes mundiais de que Washington pudesse enviar uma equipe para atrapalhar as negociações. Em seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas no mês passado, Trump chamou as mudanças climáticas de "o maior golpe do mundo" e repreendeu as nações por estabelecerem políticas climáticas que, segundo ele, "custaram fortunas a seus países".