Tecladista dos Mutantes e Clube da Esquina, Túlio Mourão sobe ao palco do Espaço 373

Nesta sexta-feira (7), às 21h, o Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) recebe o pianista e ex-tecladista dos Mutantes Túlio Mourão com o show Um Trem para Liverpool . No formato piano solo, o artista mineiro revisita as influências que marcaram sua trajetória, de Beatles a Clube da Esquina, propondo uma viagem musical entre Liverpool e Minas Gerais. Ele evoca o diálogo entre o rock e a contracultura dos Beatles e a sonoridade poética e harmônica do Clube da Esquina, do qual fez parte nos anos 60 ao lado de Toninho Horta, Lô Borges, Beto Guedes e Tavinho Moura.

Túlio Mourão é um dos nomes mais versáteis da música brasileira, com o piano solo, potencializa a expressividade e as nuances de sua interpretação. Ex-integrante dos Mutantes, já acompanhou artistas como Milton Nascimento, Maria Bethânia, Chico Buarque, Ney Matogrosso, Fagner, Raul Seixas e Belchior. Sua obra transita entre o erudito, o popular e o jazz — uma síntese que ele define como "jazz mineiro". Compositor premiado e parceiro de grandes nomes como Milton Nascimento, Adélia Prado e Ronaldo Bastos, o artista também é autor do livro de memórias Alma de Músico , lançado em 2019. Ingressos a R$ 60,00 via Tri.RS.