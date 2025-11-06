Ira! celebra 20 anos de Acustico MTV em show no Araujo Vianna

Celebrando os 20 anos do seu aclamado Acústico MTV , a banda Ira! está excursionando pelo Brasil com uma turnê especial, em formato desplugado. O espetáculo, que busca reviver um repertório repleto de hits, como O Girassol, Eu Quero Sempre Mais e Tarde Vazia , passará pelo Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685), neste sábado (8), às 21h.

Um dos cinco projetos mais bem-sucedidos da grife MTV Unplugged no Brasil, o CD/DVD do Ira! vendeu quase um milhão de cópias e apresentou o grupo a uma nova geração de fãs. No repertório do show, também estarão outros sucessos da banda, como Envelheço na Cidade, Dias de Luta e Flores de Você . Além de Nasi (vocal) e Edgar Scandurra (violão), o Ira! vai estar acompanhado de diversos músicos de apoio, aproximando ao máximo o público daquela experiência de duas décadas atrás. Daniel Scandurra (baixolão), Johnny Boy Chaves (teclado), Jonas Moncaio (cello), Juba Carvalho (percussão) e Evaristo Pádua (bateria) completam o line-up da tour Ira! Acústico 20 Anos . Ingressos a R$ 120,00 via Sympla.