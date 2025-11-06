Porto Alegre,

Publicada em 06 de Novembro de 2025 às 13:06

Ira! celebra 20 anos de Acustico MTV em show no Araujo Vianna

Apresentação da turnê ‘Ira! Acústico 20 Anos’ será neste sábado (8), às 21h

Apresentação da turnê ‘Ira! Acústico 20 Anos’ será neste sábado (8), às 21h

ANA CARINA ZARATIN/DIvulgação/JC
Celebrando os 20 anos do seu aclamado Acústico MTV, a banda Ira! está excursionando pelo Brasil com uma turnê especial, em formato desplugado. O espetáculo, que busca reviver um repertório repleto de hits, como O Girassol, Eu Quero Sempre Mais e Tarde Vazia, passará pelo Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685), neste sábado (8), às 21h. 
Um dos cinco projetos mais bem-sucedidos da grife MTV Unplugged no Brasil, o CD/DVD do Ira! vendeu quase um milhão de cópias e apresentou o grupo a uma nova geração de fãs. No repertório do show, também estarão outros sucessos da banda, como Envelheço na Cidade, Dias de Luta e Flores de Você. Além de Nasi (vocal) e Edgar Scandurra (violão), o Ira! vai estar acompanhado de diversos músicos de apoio, aproximando ao máximo o público daquela experiência de duas décadas atrás. Daniel Scandurra (baixolão), Johnny Boy Chaves (teclado), Jonas Moncaio (cello), Juba Carvalho (percussão) e Evaristo Pádua (bateria) completam o line-up da tour Ira! Acústico 20 Anos. Ingressos a R$ 120,00 via Sympla.

