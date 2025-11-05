Arthur de Faria é o convidado do próximo Sarau no Goethe-Institut

Nesta quinta-feira (6), às 19h, o Teatro do Goethe-Institut (24 de Outuro, 112) recebe a terceira edição do projeto Sarau no Goethe-Institut: Marcelo Delacroix convida , com a presença especial do músico Arthur de Faria. Com mais de quatro décadas de carreira, Arthur também é compositor, arranjador e doutor em Literatura Brasileira pela Ufrgs, com mais de 30 discos produzidos, 61 trilhas sonoras e quatro livros publicados, em uma atuação que se estende por Brasil, Argentina e Uruguai.

Amigos há 44 anos, Marcelo Delacroix e Arthur de Faria prometem um bate-papo descontraído sobre música, vida e arte, com histórias de bastidores, discos, livros, trilhas sonoras e projetos em andamento. Arthur também vai tocar algumas músicas ao vivo, criando uma atmosfera intimista e interativa com o público. A entrada é gratuita, por ordem de chegada.