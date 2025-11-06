O Hospital Criança Conceição ganha piano clássico

O Hospital Criança Conceição recebeu a doação de um piano Essenfelder fabricado em 1950. O instrumento pertencia à bibliotecária aposentada Liska Weissheimer de La Corte, que o tocou por cerca de 50 anos. Aos 92 anos, Liska não utilizava mais o equipamento, que foi doado pelos filhos Duílio, Jonas, Gerson, André e Hélvio, que sugeriu a doação aos irmãos.

O pastel perfeito

Eu tenho uma obsessão, a de achar o pastel perfeito. Também tinha e perdi o croquete perfeito, que era vendido pela Caverna do Ratão, que infelizmente fechou. Vendia croquete nascido para ser croquete, não uma ampliação mal humorada. Não era croquete Antoine Lavoiser, o sábio francês nascido em 1743, autor da máxima "na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma". Sábio homem. Infelizmente, 200 anos depois, gente de má índole pegou a ideia e transformou as sobras da carne de ontem no croquete de hoje. Com o pastel também Lavoisier está presente, mas nem sempre. O pastel se divide em "casca" e recheio. A casca não pode ser molóide, precisa ser crocante na medida certa.

Há uma mania nascida nos salões da sociedade, socialites que têm joias e criados à vontade, de comer miniaturas de pastel sequinho com menos gordura que um graveto. Ora, pastel que se preze precisa ser molhadinho na medida certa. Até o pastel de rodoviária tinha seus encantos. Então volto aos tempos do internato no Colégio São Jacó, em Hamburgo Velho, hoje Feevale. De vez em quando um pasteleiro que não tinha vendido sua produção, armazenava em um cesto de vime antes de chegar no pátio do colégio na hora do recreio. Rapazes e moças, devia ser distribuído no paraíso, céu para os crentes. De comer ajoelhado, vos afianço.

São as comidinhas da infância e juventude que sumiram nas brumas do tempo. Como pastéis e croquetes, doces e refrigerantes daquele tempo também deixaram saudades. No segundo caso, Crush e Laranjinha, praticamente com o mesmo sabor amarguinho no fim. Na certidão de nascimento da segunda constava ter nascido no Rio Grande do Sul, enquanto o Crush tinha dupla cidadania, posto que nasceu nos Estados Unidos e depois adquiriu cidadania brasileira. Depois dos salgados, tenho saudades dos doces.

Sonhos de Santo Antônio da Patrulha saciavam a vontade de um camelo, embora não saiba se camelo gosta de doce, afora tâmaras. Perto do São Jacó, em uma curva em formato de cotovelo, o Café Guanabara vendia um sonho ao comprido, recheado com creme de confeiteiro, que nós apelidamos de nariz entupido. No bar do Colégio Rosário de Porto Alegre se comiam doces artesanais aplaudidos pelas papilas gustativas que gritavam "o autor, o autor!". Os refrigerantes da Cassel de Novo Hamburgo eram tão bons que forneciam a fórmula para os refrigerantes da Brahma. Cito um em especial, a Sodinha, que a Brahma nunca conseguiu imitar.

Posso dizer que tudo era um pedacinho do céu, com nuvens formadas por creme de baunilha.