O Hospital Criança Conceição ganha piano clássico

Eu tenho uma obsessão, a de achar o pastel perfeito. Também tinha e perdi o croquete perfeito, que era vendido pela Caverna do Ratão, que infelizmente fechou. Vendia croquete nascido para ser croquete, não uma ampliação mal humorada. Não era croquete Antoine Lavoiser, o sábio francês nascido em 1743, autor da máxima "na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma". Sábio homem. Infelizmente, 200 anos depois, gente de má índole pegou a ideia e transformou as sobras da carne de ontem no croquete de hoje. Com o pastel também Lavoisier está presente, mas nem sempre. O pastel se divide em "casca" e recheio. A casca não pode ser molóide, precisa ser crocante na medida certa.
Há uma mania nascida nos salões da sociedade, socialites que têm joias e criados à vontade, de comer miniaturas de pastel sequinho com menos gordura que um graveto. Ora, pastel que se preze precisa ser molhadinho na medida certa. Até o pastel de rodoviária tinha seus encantos. Então volto aos tempos do internato no Colégio São Jacó, em Hamburgo Velho, hoje Feevale. De vez em quando um pasteleiro que não tinha vendido sua produção, armazenava em um cesto de vime antes de chegar no pátio do colégio na hora do recreio. Rapazes e moças, devia ser distribuído no paraíso, céu para os crentes. De comer ajoelhado, vos afianço.
São as comidinhas da infância e juventude que sumiram nas brumas do tempo. Como pastéis e croquetes, doces e refrigerantes daquele tempo também deixaram saudades. No segundo caso, Crush e Laranjinha, praticamente com o mesmo sabor amarguinho no fim. Na certidão de nascimento da segunda constava ter nascido no Rio Grande do Sul, enquanto o Crush tinha dupla cidadania, posto que nasceu nos Estados Unidos e depois adquiriu cidadania brasileira. Depois dos salgados, tenho saudades dos doces.
Sonhos de Santo Antônio da Patrulha saciavam a vontade de um camelo, embora não saiba se camelo gosta de doce, afora tâmaras. Perto do São Jacó, em uma curva em formato de cotovelo, o Café Guanabara vendia um sonho ao comprido, recheado com creme de confeiteiro, que nós apelidamos de nariz entupido. No bar do Colégio Rosário de Porto Alegre se comiam doces artesanais aplaudidos pelas papilas gustativas que gritavam "o autor, o autor!". Os refrigerantes da Cassel de Novo Hamburgo eram tão bons que forneciam a fórmula para os refrigerantes da Brahma. Cito um em especial, a Sodinha, que a Brahma nunca conseguiu imitar.
Posso dizer que tudo era um pedacinho do céu, com nuvens formadas por creme de baunilha.
O que o Brasil precisa é de um estadista. O que temos de sobra são políticos com pretensão a ser um, característica que resvala para a demagogia, fazendo barretada com chapéu alheio e distribuindo dinheiro que não é deles.
O Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul (Ciergs) completa nesta sexta-feira 95 anos de defesa do setor industrial e de incentivo ao desenvolvimento econômico gaúcho. Fundada como Centro da Indústria Fabril do Rio Grande do Sul (Cinfa), em 7 de novembro de 1930, a entidade deu origem, sete anos depois, à Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul.
Do ex-governador Germano Rigotto: "sem responsabilidade fiscal à relação dívida/PIB, que já está perto de 80%, continuará crescendo e afastando investimentos do Brasil, o chamado Custo Brasil. Governo e Congresso têm que ser muito mais responsáveis.
Nota sobre falência da ervateira Vier motivada pela falta de erva-mate mereceu a atenção do leitor Ruy Walberto Simon. Não precisa ir ao Paraguai, compre de Santa Catarina, que tem 1/3 da produção nacional.
O vereador Pedro Ruas (PSOL) levará para uma roda de conversa a prima jornalista Luciane Fagundes, o jornalista Antônio Czamanski e o publicitário Rogério Ferrari, responsáveis pelo filme Darci Fagundes - Meu Famoso Pai Desconhecido. Dia 11, às 11h, no Clube do Comércio.
Para combater o incêndio no Centro da Capital, os bombeiros de Porto Alegre tiveram que trazer a escada Magirus dos bombeiros de Caxias do Sul.