Publicada em 06 de Novembro de 2025 às 19:18

Governador Leite participa por vídeo do encerramento do Mapa Econômico do RS em 2025

Tânia Meinerz/JC
Mauro Belo Schneider
O governador Eduardo Leite realizou uma participação por vídeo no último evento Mapa Econômico do RS deste ano, realizado em Porto Alegre nesta quinta-feira (6), no Centro de Eventos da Fiergs. Na ocasião, destacou a importância das informações levantadas pelo Mapa, dados que serão utilizados também pelo governo gaúcho para orientar a tomada de decisões.
"A iniciativa dá enorme contribuição ao nosso Estado. Ao fazer um diagnóstico preciso das potencialidades, oferece as melhores diretrizes, não só para a ação pública, mas para a privada. Essa edição se revela ainda mais relevante pelo processo de retomada após as enchentes. Vamos utilizá-las como orientações", disse Leite.

O evento desta quinta discute os desafios e as oportunidades ao desenvolvimento econômico das Regiões Metropolitana, Vale do Sinos e Litoral Norte.

Nesta edição, são painelistas o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port; e a diretora do Sesi, Senai e IEL-RS, Susana Kakuta. Além do painel, está prevista uma apresentação dos dados levantados no projeto Mapa Econômico do RS ao longo deste ano, pelo editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling.

Em 2025, o Mapa Econômico do RS iniciou a temporada em Bagé, na Macrorregião Sul, durante o mês de junho. Em seguida, foi a vez de Lajeado representar a Macrorregião Central em julho. No mês de agosto, Garibaldi recebeu o encontro da Macrorregião Serra. A penúltima reunião foi em outubro, na cidade de Cruz Alta, para debater o desenvolvimento da Macrorregião Norte.

