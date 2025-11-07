JC na COP30 

O Jornal do Comércio vai a Belém do Pará para a cobertura da COP30, a Conferência do Clima das Nações Unidas. A partir de segunda-feira, dia 10, até 21 de novembro, os leitores poderão acompanhar a cobertura diária na edição impressa, no site e nas redes sociais do JC.

Pensar global

Há 30 anos, representantes de quase todos os países do mundo se reúnem para estabelecer, em conjunto, maneiras de “estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera para prevenir uma interferência perigosa da atividade humana no sistema climático”. Ou seja, frear o aquecimento global, responsável pelas mudanças climáticas e cujo impacto já sentimos nas nossas vidas e nas nossas comunidades.

Agir local

Os debates são globais, mas as ações são implementadas nas cidades. A ONU estima que 80% das emissões de gases poluentes são emitidos em áreas urbanas. Também são as cidades que abrigam a maior parte da população - é o caso de 82% da população no Brasil.

Compromisso os prefeitos

Reunidos no Rio de Janeiro, prefeitos, líderes locais e organizações representantes de cidades de 20 países comprometeram-se a apoiar o cumprimento das metas climáticas nacionais de cada um dos seus países, além de apresentar mais de 2,5 mil projetos locais para mitigação e adaptação das cidades às mudanças climáticas. Os compromissos estão em uma declaração apresentada na quarta-feira ao final do Fórum de Líderes Locais da COP30.

Declaração

Apoiar os países no cumprimento de suas metas climáticas nacionais, atuando como parceiros na implementação e promovendo uma transição justa e resiliente; garantir um portfólio robusto de mais de 2,5 mil projetos locais transformadores e financiáveis, ajudando a territorializar e canalizar o financiamento climático tanto para mitigação quanto para adaptação; e avançar na ação e colaboração multinível para que o processo da COP se torne um espaço de implementação e responsabilização.

Mobilidade limpa