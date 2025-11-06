Série B - Pela 36ª rodada, nesta sexta-feira, às 19h, jogam Athletic x Ferroviária e, às 21h30min, Cuiabá x Goiás. No sábado, se enfrentam Novorizontino x Remo (16h), Athletico-PR x Volta Redonda (18h30min) e Vila Nova-GO x Avaí (20h30min). No domingo, tem Criciúma x Atlético-GO (17h), CRB x Operário-PR (18h30min) e Paysandu x Coritiba (20h30min). O G-5 tem Coritiba com 61 pontos, Chapecoense e Remo (58), Athletico-PR e Novorizontino (56).
Copa Argentina - O Independiente Rivadavia conquistou o maior título de sua história. Na quarta-feira, venceu o Argentinos Juniors nos pênaltis e levantou a taça, que coloca o time na Libertadores de 2026. Com 2 a 2 no tempo normal, a vitória veio nos pênaltis por 5 a 3. Em dois anos, a equipe saiu de estreante da primeira divisão para campeã nacional.
Fórmula 1 - Neste final de semana tem o Grande Prêmio do Brasil. A 21ª etapa da categoria será disputada em formato Sprint, com a largada prevista para este sábado, às 11h. No domingo, a corrida principal tem previsão de início para às 14h. Lando Norris venceu a última corrida e assumiu a liderança da competição, com 357 pontos, seguido pelo companheiro de McLaren Oscar Piastri, com 356. Em terceiro, com 321 pontos, Max Verstappen ainda tenta um improvável pentacampeonato.
Rio de Janeiro - Foi anunciado nesta quinta-feira, o projeto do Autódromo Parque de Guaratiba, localizado na Zona Oeste da cidade. O investimento previsto é de mais de R$ 1,3 bilhão e a capacidade gira em torno de 120 mil pessoas. A expectativa é que as obras sejam iniciadas no primeiro trimestre do ano que vem, com estimativa de conclusão de dois anos.
Tênis - Luisa Stefani se tornou a primeira brasileira classificada para uma semifinal de WTA Finals. Nesta quinta-feira, ao lado da húngara Timea Babos, ela arrancou uma virada diante das atuais campeãs do torneio que reúne as melhores tenistas da temporada, a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe. A vitória por 2 sets a 1, teve parciais de 2/6, 7/5 e 10/5.
NFL - O jogador de futebol americano Marshawn Kneeland, ponta defensivo do Dallas Cowboys, morreu nesta quarta-feira (5), aos 24 anos. A informação foi confirmada pela franquia e pela NFL na manhã desta quinta-feira. De acordo com a polícia, o jogador foi encontrado morto com um tiro na cabeça. A polícia recebeu informações que que o jogador teria expressado pensamentos suicidas.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
-
Série B - Pela 36ª rodada, nesta sexta-feira, às 19h, jogam Athletic x Ferroviária e, às 21h30min, Cuiabá x Goiás. No sábado, se enfrentam Novorizontino x Remo (16h), Athletico-PR x Volta Redonda (18h30min) e Vila Nova-GO x Avaí (20h30min). No domingo, tem Criciúma x Atlético-GO (17h), CRB x Operário-PR (18h30min) e Paysandu x Coritiba (20h30min). O G-5 tem Coritiba com 61 pontos, Chapecoense e Remo (58), Athletico-PR e Novorizontino (56).
-
Copa Argentina - O Independiente Rivadavia conquistou o maior título de sua história. Na quarta-feira, venceu o Argentinos Juniors nos pênaltis e levantou a taça, que coloca o time na Libertadores de 2026. Com 2 a 2 no tempo normal, a vitória veio nos pênaltis por 5 a 3. Em dois anos, a equipe saiu de estreante da primeira divisão para campeã nacional.
-
Fórmula 1 - Neste final de semana tem o Grande Prêmio do Brasil. A 21ª etapa da categoria será disputada em formato Sprint, com a largada prevista para este sábado, às 11h. No domingo, a corrida principal tem previsão de início para às 14h. Lando Norris venceu a última corrida e assumiu a liderança da competição, com 357 pontos, seguido pelo companheiro de McLaren Oscar Piastri, com 356. Em terceiro, com 321 pontos, Max Verstappen ainda tenta um improvável pentacampeonato.
-
Rio de Janeiro - Foi anunciado nesta quinta-feira, o projeto do Autódromo Parque de Guaratiba, localizado na Zona Oeste da cidade. O investimento previsto é de mais de R$ 1,3 bilhão e a capacidade gira em torno de 120 mil pessoas. A expectativa é que as obras sejam iniciadas no primeiro trimestre do ano que vem, com estimativa de conclusão de dois anos.
-
Tênis - Luisa Stefani se tornou a primeira brasileira classificada para uma semifinal de WTA Finals. Nesta quinta-feira, ao lado da húngara Timea Babos, ela arrancou uma virada diante das atuais campeãs do torneio que reúne as melhores tenistas da temporada, a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe. A vitória por 2 sets a 1, teve parciais de 2/6, 7/5 e 10/5.
-
NFL - O jogador de futebol americano Marshawn Kneeland, ponta defensivo do Dallas Cowboys, morreu nesta quarta-feira (5), aos 24 anos. A informação foi confirmada pela franquia e pela NFL na manhã desta quinta-feira. De acordo com a polícia, o jogador foi encontrado morto com um tiro na cabeça. A polícia recebeu informações que que o jogador teria expressado pensamentos suicidas.