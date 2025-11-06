Em vitória do Galo, Hulk faz gol 500 e é homenageado pela direção na Arena MRV

O Atlético-MG venceu o Bahia por 3 a 0, nesta quarta-feira (5), na Arena MRV, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A noite foi histórica para Hulk, que chegou ao gol de número 500 na carreira. A partida ainda contou com expulsão polêmica dos visitantes.

O ídolo do Atlético-MG chegou à marca ao abrir o placar. Do total, 131 deles foram marcados com a camisa atleticana, enquanto o restante passa por Zenit, Porto, Shangai Port, Kawasaki Frontale, Tokyo Verdy e Consadole Sappore.

Para completar o placar, Igor Gomes marcou um lindo golaço de falta, e Biel desencantou. O jogo estava disputado antes da expulsão, mas, após o vermelho para Kanu, o time da casa soube aproveitar a vantagem numérica.

O resultado fez com que o Atlético-MG respirasse na tabela. A equipe mineira chegou aos 40 pontos e ocupa a 11ª posição. O Bahia, por sua vez, perdeu a chance de se aproximar do Mirassol e estacionou em quinto, com 52.

Atlético e Bahia voltam a campo no sábado para disputarem a 33ª rodada do Brasileirão. Os comandados de Sampaoli encaram o Sport, enquanto o time de Rogério Ceni visita o Internacional.