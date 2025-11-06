Time argentino vence 1º título de elite em 112 anos e jogará Libertadores

O Independiente Rivadavia, que subiu da segunda divisão do Campeonato Argentino em 2023, conquistou nesta quarta-feira (5) a Copa da Argentina e garantiu uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores em 2026.

Esse foi o primeiro título em uma competição de elite nacional da equipe de Mendoza, fundada em 1913. Antes, o time já havia vencido torneios regionais e de divisões inferiores.

Na final, o Rivadavia superou o Argentinos Juniors nos pênaltis (5 a 3), após empate em 2 a 2 no tempo normal. O jogo foi dramático, já que o Independiente chegou a fazer 2 a 0, mas sofreu o empate com dois homens a menos em campo.

Além do próprio Argentinos Juniors, o Independiente Rivadavia deixou outros favoritos pelo caminho. Na semifinal, a equipe eliminou o River Plate, também nos pênaltis; na segunda fase, o time passou pelo Platense, atual campeão argentino e também garantido na próxima Libertadores.