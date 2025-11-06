Enem e a dedicação para ingressar no Ensino Superior

No próximo domingo, milhões de jovens brasileiros encaram o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), uma das principais portas de entrada para o Ensino Superior no País. Mais do que uma avaliação de conhecimentos, o Enem representa para muitos jovens a transição entre a vida escolar e as decisões que moldarão o futuro profissional.

A prova também é um momento que mobiliza famílias inteiras. Por trás de cada estudante, há pais e responsáveis que acompanharam noites de estudo, dúvidas e expectativas. Nesse período, o apoio emocional é tão importante quanto o preparo técnico. Saber ouvir, oferecer tranquilidade e reconhecer o esforço do jovem são fundamentais para auxiliar quem está prestes a enfrentar um dos desafios mais marcantes da vida estudantil.

É importante estar atento aos detalhes práticos que podem evitar contratempos, fundamental para garantir a tranquilidade na hora da prova. Os portões abrem ao meio-dia e fecham pontualmente às 13h, sem tolerância para atrasos. O ideal é sair de casa com antecedência, levando documento com foto, caneta preta de material transparente e o cartão de inscrição. Alimentação leve, descanso na véspera e o cuidado de checar o local da prova antes do dia do exame ajudam a reduzir a ansiedade e garantem uma jornada mais tranquila.

O Enem contabiliza neste ano cerca de 4,81 milhões de candidatos inscritos em todo o Brasil, um aumento de aproximadamente 11,2% em relação a 2024. Esse volume mostra que a concorrência, especialmente em cursos mais procurados, pode estar ainda mais acirrada.

No Estado, várias instituições de Ensino Superior já adotam a nota do Enem como parte dos critérios de ingresso, como por exemplo a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Para os candidatos, vale conhecer a forma como cada instituição usa a nota, se por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), se substitui vestibular ou se abre vagas específicas. Os pais podem apoiar seus filhos na pesquisa das possibilidades de ingresso e no entendimento de que a nota do Enem não é o único fator que conta para o ingresso na universidade.

Para os candidatos, o conselho às vésperas da primeira etapa do Enem é manter a calma e confiar no próprio preparo. Aos pais, cabe apoiar e transmitir confiança aos filhos. O Enem, mais do que uma prova, é um rito de passagem que marca o início de novas jornadas pessoais e profissionais.