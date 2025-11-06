No Mapa Econômico, presidente do JC cita ciclo de desenvolvimento da Região Metropolitana

O presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, abriu o último Mapa Econômico do RS de 2025, promovido na Fiergs, nesta quinta-feira (6). Segundo ele, trata-se de um projeto "muito importante para nosso Estado e o maior em termos de relevância para a nossa empresa". Tumelero citou a missão recente que participou junto ao Instituto Caldeira na China e fez comparações entre os dois países. "Enxergo movimento muito semelhante acontecendo na Região Metropolitana, se organizando para um novo ciclo de desenvolvimento. Esse será um dos principais diferenciais competitivos para o próximo ano no nosso Estado", previu. O presidente do JC agradeceu o fato de a Fiergs ser a anfitriã da reunião e lembrou que a federação tem assumido papel fundamental nesta articulação estratégica. "O Jornal do Comércio também está passando por um processo de transformação, pois acreditamos que o futuro do jornalismo está ligado a um olhar analítico", destacou. Tumelero contou, ainda, que o Mapa nasceu na mesma linha editorial da fundação do JC, que era a de produzir dados da economia.