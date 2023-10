Giovanni Jarros Tumelero assume a presidência do Jornal do Comércio

90 anos do diário de economia e negócios do Rio Grande do Sul Integrante da quarta geração da família fundadora do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero assume nesta quarta-feira, 1º de novembro de 2023, o cargo de diretor-presidente do JC. A novidade havia sido comunicada em primeira mão pelo então presidente do jornal, Mércio Tumelero, no evento de aniversário de, realizado no dia 25 de maio, na Fiergs.

Zaida Jayme Jarros A mudança foi oficializada aos funcionários do JC no início da tarde desta terça-feira, 31 de outubro. O grupo foi reunido na redação do jornal, onde Mércio comunicou que estava deixando o principal cargo de comando, após quase 20 anos na função – ele substituiu, falecida em 2004.

desafios e conquistas ao longo de mais de 25 anos no JC A partir de agora, atuará como presidente do Conselho do Jornal do Comércio. Mércio fez uma breve explanação sobre os, e ressaltou que passa o bastão com tranquilidade para o filho, que “está muito bem preparado” para assumir o cargo.

pelos seus bisavôs Jenor Jarros e Zaida Jarros Giovanni Jarros Tumelero, 31 anos, também em um breve pronunciamento, falou sobre a responsabilidade de assumir a nova função, comentou o legado deixado pelo avô Delmar Jarros e– fundadores do JC –, bem como a disposição de manter os valores de informação com credibilidade e de muito trabalho, para que o Jornal do Comércio avance cada vez mais em todas as plataformas.

Desde 2018, Giovanni atuava como diretor de Operações do Jornal do Comércio. Além de principal executivo do jornal, mantém atividades em diversas entidades empresariais, sendo vice-presidente da Federasul, diretor da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), integrante do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), membro do Conselho do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE-RS) e da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Em 2017, quando ainda atuava como gerente de Inovação no JC, recebeu o prêmio Destaque Agas Jovem, da Associação de Supermercados, que destaca novos empresários.

Filho mais velho de Valéria Jarros e Mércio Tumelero, natural de Porto Alegre, Giovanni frequenta a sede do JC desde a infância, trabalhando na empresa a partir dos 16 anos, passando pelas mais diversas funções em diferentes setores – industrial, suprimentos, RH, telemarketing, comercial e redação. É formado em Administração de Empresas com ênfase em Empreendedorismo e Sucessão pela Pucrs. Também cursou Bussiness Administration na Austrália e é pós-graduado em Jornalismo com ênfase em Gestão e Empreendedorismo na ESPM-Sul.

O executivo comenta que, ao longo dos anos, apreendeu muito sobre a cultura da empresa também com funcionários que trabalharam com os fundadores e permaneceram por décadas no JC. Destaca, ainda, os ensinamentos de seu pai, Mércio, com quem vinha tocando o dia a dia do jornal nos últimos cinco anos. E manifesta o desejo de acelerar a inovação no jornal, mantendo o pilar de informar com responsabilidade.