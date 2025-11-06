Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaCop30

Publicada em 06 de Novembro de 2025 às 21:00

Macron diz que desinformação climática ameaça democracias

O presidente falou ainda sobre a importância das energias limpas e do financiamento para países menos desenvolvidos

O presidente falou ainda sobre a importância das energias limpas e do financiamento para países menos desenvolvidos

Ludovic MARIN/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
Em seu discurso na Cúpula dos Líderes, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse que "a desinformação climática é uma ameaça para as democracias". "Por isso, estou falando, alto e claro, que precisamos apoiar a ciência livre e independente para vencer essa batalha climática".
Em seu discurso na Cúpula dos Líderes, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse que "a desinformação climática é uma ameaça para as democracias". "Por isso, estou falando, alto e claro, que precisamos apoiar a ciência livre e independente para vencer essa batalha climática".
Segundo ele, dada a urgência das mudanças climáticas, "nós devemos continuar trabalhando juntos". "A COP 30 pode ser um sucesso. Junto com a União Europeia, a França vai estar ao lado do Brasil para enfrentar esse desafio. Já fizemos isso em relação às florestas e vamos continuar trabalhando para proteger nossas florestas e oceanos".
LEIA TAMBÉM: O que estará na pauta da COP30, a Conferência do Clima que será realizada no Brasil
O presidente falou ainda sobre a importância das energias limpas e do financiamento para países menos desenvolvidos. Ele lembrou ainda da importância do Acordo de Paris, assinado em 2015 na COP da capital francesa, que "significou uma mudança de comportamento" em relação aos desafios climáticos.

Notícias relacionadas