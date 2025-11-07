Nova Santa Rita recebe mostra cultural a partir do domingo

A cidade de Nova Santa Rita receberá, entre os dias 9 e 15 de novembro, a mostra cultural Territórios da Agricultura, evento que marca e celebra o encerramento do projeto de mesmo nome, desenvolvido pela Evoluir, empresa de atuação nacional e referência em projetos educacionais de impacto social. O Territórios da Agricultura é voltado à educação e inovação social na agricultura urbana, periurbana, familiar e rural.

O evento destaca a participação coletiva na definição de ações de desenvolvimento da agricultura local, entre as quais a revitalização de um espaço relevante do município com uma horta comunitária e a criação de uma cartilha sobre os produtores com foco em agroecologia no município.

O projeto teve início em julho e foi organizado em cinco encontros formativos voltados a representantes de organizações que trabalham com a temática da agricultura familiar, produção e abastecimento de alimentos, instituições do poder público e escolas de Nova Santa Rita. Durante todo o percurso, os participantes registraram por meio de fotografias suas percepções e vivências. As imagens captadas nesses encontros deram vida à exposição fotográfica sobre o projeto.

O resultado das atividades realizadas em Nova Santa Rita pode ser conferido em visitas guiadas à exposição fotográfica no Centro de Eventos do Parque Olmiro Brandão. As imagens destacam os principais momentos do projeto com registros feitos pelos próprios participantes, os desafios e soluções encontradas.

As escolas públicas terão dias de visitas agendadas para que os alunos vivenciem a mostra e participem de atividades artísticas. O evento encerra com uma roda de conversa sobre agroecologia e cultura.