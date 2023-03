Nasa apresenta protótipo de traje espacial que será utilizado por astronautas em missão à Lua

A Nasa revelou nesta quarta-feira (15) um protótipo de traje espacial que será usado por astronautas na missão Artemis III, que marca o retorno de humanos à Lua, após mais de 50 anos. A vestimenta foi produzida junto à empresa aeroespacial privada Axiom Space, e apresentada em um evento no Centro Espacial Johnson em Houston, Estados Unidos. A empresa obteve um contrato de 228,5 milhões de dólares (cerca de 1,2 bilhão de reais) para realizar o projeto. O traje oferece maior flexibilidade e proteção térmica do que o usado pelos astronautas no programa Apollo, que marcou a primeira ida do homem à Lua. A vestimenta tem várias camadas protetoras, uma mochila com sistemas de suporte vital, luzes e uma câmera de alta definição montada no capacete. Apesar do protótipo apresentado ser preto, a ideia é que na missão o traje seja branco, por questões térmicas e de flexibilidade. O programa espacial americano Artemis busca voltar à Lua até o final de 2025.