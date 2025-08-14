Prêmio Exportação RS reconhece 60 empresas que se destacaram no cenário exportador

Foi entregue, na noite desta quinta-feira (14), o Prêmio Exportação RS para empresas brasileiras que se destacaram no mercado externo. Em evento na casa NTX, com a participação de centenas de empresários, o Conselho do Prêmio, em sua 53ª edição, anunciou o nome dos 60 escolhidos, entre companhias e personalidades, pela competência de mercado, visão estratégica e contribuição para o fortalecimento da economia do Estado. Promovido pela Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS), tem como lema “Conhecer para Inspirar”.

Entre os escolhidos, o Case Exportação foi para Calçados Beira Rio. O troféu reconhece organizações que apresentaram, no ano anterior, as melhores estratégias para superar as expectativas do comércio internacional. O reconhecimento destaca não apenas as inovações implementadas, mas também a singularidade dos resultados alcançados, evidenciando a capacidade de criar soluções diferenciadas, ampliar sua competitividade e conquistar novos mercados com excelência.



Para o presidente do Conselho do Prêmio Exportação, Rafael Biedermann Mariante, o momento é desafiador para as empresas exportadoras, principalmente para as que negociam com os Estados Unidos. “O nosso lema nunca foi tão importante como agora. É preciso reconhecer as empresas para inspirar as demais a encontrarem alternativas”, observou. “Mais do que um reconhecimento, o prêmio representa um movimento de continuidade e incentivo com a inovação, a competitividade e a expansão internacional das empresas gaúchas”, acrescenta.

A edição de 2025 ganha ainda mais relevância ao considerar os desafios enfrentados pelo setor, especialmente após os impactos das enchentes de 2024. Mesmo diante de um cenário adverso, as empresas movimentaram um total de US$ 21,9 bilhões em exportações gaúchas no último ano. “Esse desempenho reafirma o protagonismo do Rio Grande do Sul no comércio exterior brasileiro. O prêmio é também um símbolo de resiliência e da força das empresas que seguem desbravando novos mercados”, destaca Edmilson Milan, CEO do Prêmio Exportação RS.

Além do reconhecimento de organizações, o Conselho do Prêmio Exportação RS homenageou com mérito Personalidade Competitividade Internacional 2025 para Flavio Sergio Wallauer, presidente do Conselho de Administração da Vibra Foods. A categoria reconhece anualmente uma liderança empresarial ou profissional que tenha se destacado na promoção de produtos brasileiros no mercado global e contribuído para o fortalecimento das exportações nacionais.

O Conselho do Prêmio Exportação RS é formado por lideranças de instituições que possuem relação de suporte ou apoio ao cenário exportador gaúcho. São elas: ADVB/RS, ApexBrasil, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, Correios, FARSUL, Federasul, Fecomércio-RS, Fiergs, Transforma RS, Portos RS, Sebrae RS, Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e UFRGS. A cerimônia foi transmitida pelo canal da ADVB/RS no YouTube.