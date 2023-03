Fóssil de lesma preso em pedra âmbar é registrado na França

Um fóssil de lesma preso em uma pedra de âmbar foi fotografado nesta terça-feira (14), no Museu de História Natural e Etnografia da cidade e Colmar, no leste da França. A lesma, cuja origem é o Vale Hukawng, em Mianmar, data da Era Mesozoica, mesmo período em que os dinossauros habitaram a Terra. O fóssil, que mede 9 milímetros de comprimento e 3.1 milímetros de altura, permite que se tenha uma breve ideia a respeito da biodiversidade que havia no período. O artefato será exposto a partir de junho desse ano no Museu de Colmar, juntamente com outas 200 peças de lesma que já fazem parte do acervo da instituição.