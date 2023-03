Comunidade indígena recebe 4 mil cestas básicas da governo do Estado

Habitante do maior território indígena do Rio Grande do Sul, a comunidade da Terra Indígena Guarita recebeu 4 mil cestas básicas (foto) nesta terça-feira (7) do governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS). “Estamos fazendo uma das maiores entregas para a segurança alimentar da Terra Indígena Guarita. Recebemos a orientação do governador para que tivéssemos uma ação rápida, de emergência neste território”, disse o secretário de Assistência Social, Beto Fantinel. A entrega das cestas ocorreu no Centro Esportivo Municipal Miraguaí, de Tenente Portela. Fantiel ainda destacou que o Estado está disponibilizando água para reservas indígenas da região enquanto durar o decreto de situação de emergência em razão da estiagem. O território da Terra Indígena Guarita alcança parte dos municípios de Tenente Portela, Redentora e Erval Seco.