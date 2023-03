Começam as obras de melhorias na pista de skate do IAPI

A pista de skate da Praça do IAPI está em obras. Os trabalhos começaram esta semana e fazem parte de uma ação conjunta entre prefeitura e as empresas Matriz, Spot e Du99. A parceria ainda prevê a reforma da pista da Restinga. Os trabalhos começaram com a demolição da área de piso e obstáculo, remoção de entulhos e produção e instalação das formas e serralheria do obstáculo. O cronograma prevê nova produção e instalação das ferragens do obstáculo e malhas metálicas do piso, concretagem e polimento do piso plano, além de nova concretagem do obstáculo, aplicação de endurecedor de superfície no piso e pintura da resina acrílica no piso e obstáculos. A entrega do espaço está prevista para 10 de março em um evento que contará com a presença de atletas profissionais e influenciadores.