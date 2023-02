Vice-ministro-chefe de Delhi é preso por acusações de corrupção

A polícia federal da Índia prendeu o vice-ministro-chefe de Delhi, Manish Sisodia, por suposta corrupção. A prisão ocorreu após horas de interrogatório em conexão com supostas irregularidades relacionadas a uma política de bebidas alcoólicas na cidade. Sisodia e seu partido Aam Aadmi negam as acusações, acusando o governante BJP (Partido do Povo Indiano) de fazer "política suja". Membros do partido protestaram contra a prisão do vice-ministro-chefe (foto), em Nova Delhi nesta segunda-feira (27).