Protesto em Washington pede o fim dos financiamentos para a guerra na Ucrânia

Manifestantes se reuniram neste domingo (19) no Lincoln Memorial em Washington (EUA) durante um protesto (foto) para marcar o primeiro ano da guerra entre Ucrânia e Rússia que começou no dia 24 de fevereiro de 2022. Durante o protesto, os manifestantes pediram o corte de qualquer tipo de financiamento para o conflito. Cálculos divulgados no mês passado pelo governo da Noruega, que faz fronteira com a Rússia, indicavam que o número de mortos na guerra já havia chegado a 300 mil, entre russos e ucranianos. A ONU estima que pelo menos 7 mil civis morreram em decorrência dos ataques e 11 mil ficaram feridos, mas admite que os números estão muito aquém dos reais. Além disso, mais de 18 milhões de ucranianos deixaram o país para fugir dos bombardeios russos. Segundo a ONU, esta é a pior crise de refugiados da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.