A Grande Noite de Shiva é celebrada na índia

Acontece nesta quarta-feira (15), na Índia, o festival Maha Shivaratri (A Grande Noite de Shiva), em homenagem ao deus hindu Shiva. Na cultura hindu acredita-se que, nesta noite, o hemisfério norte do planeta está posicionado de forma que ocorre um aumento de energia no ser humano. A religião crê que, durante essa noite, a natureza direciona a pessoa em direção ao pico espiritual. Por esse motivo, Shivaratri na noite mais escura do mês. No Hinduismo, Shiva é uma entidade muito poderosa, conhecido como “O Destruidor” ou “O Transformador”. Ele é a figura que simboliza a meditação, yoga, tempo, dança e destruidor do mal. Durante a Celebração do Maha Shivaratri, fiéis tomam as ruas e se caracterizam como o deus.