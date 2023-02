Vacina bivalente é aplicada em residentes do Padre Cacique

Residentes do Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre, receberam hoje a vacina bivalente contra a Covid-19. O imunizante começou a ser aplicado no Rio Grande do Sul na segunda-feira (13) e, na primeira fase da campanha, o público alvo são moradores de Instituições de Longa Permanência (ILP). Em Porto Alegre, o Padre Cacique foi a primeira organização a receber doses desse tipo de vacina. Para o presidente do Asilo, Edson Brozoza, a medida é de extrema importância, pois os idosos são mais vulneráveis e possuem maior risco de desenvolverem formas graves da doença. O imunizante bivalente conta com cepas atualizadas contra a Covid-19, incluindo a proteção contra a variante Ômicron. Para receber essa dose, a pessoa precisa ter concluído, pelo menos, o esquema primário da vacinação contra covid-19, composto pelas duas primeiras doses ou dose única das vacinas monovalentes.