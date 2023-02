Israelenses protestam contra reforma judiciária

Protestos em massa tomaram as ruas de Tel Aviv, Israel, nesta segunda-feira (13). Um dos participantes do ato segurava um cartaz com a frase: "Com nossas almas e nosso sangue, nós defenderemos nossa democracia - Um sobrevivente do Holocausto". As manifestações, contrárias as reformas judiciária controversas que tira poderes da Suprema Corte do território e os entrega para o Parlamento, liderado pelo político de extrema direita Benjamin Netanyahu. Em pronunciamento dado no domingo (12), presidente de Israel, Isaac Herzog, também se demonstrou contrário a medida. Esta é a sexta semana consecutiva em que a população se manifesta contra a reforma, que começa a ser teve sua primeira rodada de votações nesta segunda.