Olinda inicia preparativos para o carnaval de 2023

O carnaval começa a tomar as ruas de Olinda, em Pernambuco. A cidade integra o eixo de carnaval Recife-Olinda e é reconhecida mundialmente pelos desfiles dos Bonecos de Olinda, figuras com mais de dois metros e coloridas que saem às ruas junto com os foliões, no Centro Histórico, também conhecido como Cidade Alta. Com o tema Olinda, Carnaval dos Sonhos, a Festa de Momo na Marim dos Caetés volta a ser realizado após dois anos de interrupção por conta da pandemia. A cidade é sede de um dos maiores eventos carnavalescos do mundo, e preparou dez pontos de decoração, que começaram a ser preparados nessa terça-feira (7). Quatro desses locais recebem decoração aérea: Avenida Liberdade (foto), Rua XV de Novembro, Mercado da Ribeira e Rua do Mercado Eufrásio Barbosa, totalizando 4.554 metros quadrados. O Carnaval 2023 acontece nos dias 20 e 21 de fevereiro, segunda e terça-feira.