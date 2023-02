Povo Purépecha celebra seu Ano Novo no México

O povo indígena purépecha realizou nesta quinta-feira (2) sua celebração de ano novo perto de Erongarícuaro, no estado mexicano de Michoacán. O evento tradicional ocorre no mês de fevereiro, e é conhecida como o Fogo Novo purépecha. Na comemoração, pessoas de diversas regiões do estado se reúnem e ascendem velas para marcar o começo do novo ciclo. O povo purépecha é um povo tradicional do México, que dominou o Oeste do país entre os séculos XIV e XVI. Segundo historiadores, em seu auge, eles fora tão poderosos quanto os Astecas, que nunca conseguiram derrotar os purépecha, apesar de constantes esforços. O idioma próprio dessa população é, atualmente, falado por cerca de 175 mil pessoas no país latino-americano.